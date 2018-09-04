Ночью на Салтовке сгорел внедорожник, припаркованный около жилого дома (ФОТО)

Пожар произошел около половины третьего ночи около 5- этажного жилого дома на улице Бучмы, 50б.
На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.
К прибытию спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Tianma Dragon», 2006 года выпуска. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.
В течение 20 минут был локализован, еще через 20 – ликвидирован.
Огонь повреждил переднюю часть автомобиля (моторный отсек, переднее колесо, передний бампер, панель приборов, лобовое стекло, капот и др.).
Пострадавших нет.
Причина возникновения возгорания выясняется.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
влажн.:
давл.:
ветер: