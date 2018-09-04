04.09.2018 14:04

Ночью на Салтовке сгорел внедорожник, припаркованный около жилого дома (ФОТО)

Пожар произошел около половины третьего ночи около 5- этажного жилого дома на улице Бучмы, 50б.



// ГСЧС

На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.

К прибытию спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Tianma Dragon», 2006 года выпуска. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.



В течение 20 минут был локализован, еще через 20 – ликвидирован.

Огонь повреждил переднюю часть автомобиля (моторный отсек, переднее колесо, передний бампер, панель приборов, лобовое стекло, капот и др.).



Пострадавших нет.



Причина возникновения возгорания выясняется.