Главная Новости Криминал и происшествия На пункте пропуска «Гоптовка» пограничная собака вынюхала очередной пистолет (ФОТО)
04.09.2018  15:08   

На пункте пропуска «Гоптовка» пограничная собака вынюхала очередной пистолет (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ДФС обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль.


wikipedia.org
фото перехода Гоптовка

Вчера вечером, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины, 1993 года рождения. Он пешком направлялся в Россию. Во время прохождения погранично - таможенного контроля на сумку гражданина состоялось срабатывания служебной собаки пограничников. В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «ФОРТ-12 Р» и 8 патронов к нему.

Пистолет изъят и передан сотрудникам Национальной полиции. Также, по данному факту пограничниками направлено уведомление в Национальной полиции о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

 

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пистолет, собака, гоптовка, харьков
 
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