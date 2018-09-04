04.09.2018 16:36

Пресечен незаконный вывоз 600 пачек табака для кальяна

Сегодня утром в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники в ходе совместных мероприятий с ГУ ДФС в Харьковской области, Управлением СБУ в Харьковской области и Управлением защиты экономики Национальной полиции Украины в области помешали перемещению через границу Украины 30 кг табачных изделий



ГФС в Харьковской области

// партия сырья для кальянов

Во время таможенного контроля автомобиля, который двигался из России в Украину, граждане Украины заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Однако при дальнейшем осмотре автомобиля были обнаружены 600 пачек табака для кальяна общей стоимостью 21 000 гривен, которые были скрыты и в салоне автомобиля, и среди личных вещей.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.