Разыскиваются свидетели смертельного ДТП (ФОТО)

Трагедия произошла в 15:00 19 августа.
19 августа 2018 около 15-00 в районе перекрестка автодороги «Харьков-Волчанск» и подъездной дороги к селу Песчаное в Волчанском районе произошло столкновение автомобилей «Lexus» и «ВАЗ».
В результате аварии погибли 77-летний водитель, 64 и 71-летние пассажирки транспортного средства «ВАЗ».
Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: «102», 70-59-424, 715-71-60, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/uvaga-rozshuk-svidkiv-dtp-04-09-2018/
Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло в 19 августа 2018 около 15-00.
Авария случилась в районе перекрестка автодороги «Харьков-Волчанск» и подъездной дороги к селу Песчаное в Волчанском районе.
Произошло столкновение автомобилей «Lexus» и «ВАЗ».
В результате аварии погибли 77-летний водитель, 64 и 71-летние пассажирки транспортного средства «ВАЗ».
Свидетелей и очевидцев происшествия полиция просит обращаться по телефонам: «102», 70-59-424, 715-71-60, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
влажн.:
давл.:
ветер: