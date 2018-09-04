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04.09.2018  16:48   

Разыскиваются свидетели смертельного ДТП (ФОТО)

Трагедия произошла в 15:00 19 августа.


//hk.npu.gov.ua

19 августа 2018 около 15-00 в районе перекрестка автодороги «Харьков-Волчанск» и подъездной дороги к селу Песчаное в Волчанском районе произошло столкновение автомобилей «Lexus» и «ВАЗ».

В результате аварии погибли 77-летний водитель, 64 и 71-летние пассажирки транспортного средства «ВАЗ».

Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: «102», 70-59-424, 715-71-60, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/uvaga-rozshuk-svidkiv-dtp-04-09-2018/

Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло в  19 августа 2018 около 15-00.

Авария случилась в районе перекрестка автодороги «Харьков-Волчанск» и подъездной дороги к селу Песчаное в Волчанском районе.

Произошло столкновение автомобилей «Lexus» и «ВАЗ».

В результате аварии погибли 77-летний водитель, 64 и 71-летние пассажирки транспортного средства «ВАЗ».

Свидетелей и очевидцев происшествия полиция просит обращаться по телефонам: «102», 70-59-424, 715-71-60, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, розыск свидетелей, харьков
 
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