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04.09.2018  17:18   

Как в пригороде Харькова корову из ямы спасали (ФОТО)

Буренка попала в канализацию


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС,  3 сентября в 10:15 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии по улице  Мира в поселке Коробочкино Чугуевского района. 

Звонила женщина, которая пасла скот и просила помочь ей вытащить корову из канализационной ямы.

К месту вызова прибыли спасатели 50-й пожарно-спасательной части ДСНС. 

Оценив ситуацию, они поняли, что без специальной строительной тяжелой техники не обойтись. 

Корова была в яме глубиной около 2,5 м со стороной 1,5 м.

У нее не было пространства, чтобы даже развернуться в другую сторону. 

На помощь изЧугуева прибыл грузовой автокран.

Спасатели закрепили животное специальными мягкими стропами за крюк крана и осторожно вытащили ее из ямы на поверхность. 

 На проведение спасательной операции потребовалось около 40 мин.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  корова, яма, харьков, спасение
 
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