04.09.2018 17:18

Как в пригороде Харькова корову из ямы спасали (ФОТО)

Буренка попала в канализацию



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 3 сентября в 10:15 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии по улице Мира в поселке Коробочкино Чугуевского района.

Звонила женщина, которая пасла скот и просила помочь ей вытащить корову из канализационной ямы.



К месту вызова прибыли спасатели 50-й пожарно-спасательной части ДСНС.

Оценив ситуацию, они поняли, что без специальной строительной тяжелой техники не обойтись.

Корова была в яме глубиной около 2,5 м со стороной 1,5 м.

У нее не было пространства, чтобы даже развернуться в другую сторону.

На помощь изЧугуева прибыл грузовой автокран.



Спасатели закрепили животное специальными мягкими стропами за крюк крана и осторожно вытащили ее из ямы на поверхность.

На проведение спасательной операции потребовалось около 40 мин.