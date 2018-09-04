Как в пригороде Харькова корову из ямы спасали (ФОТО)

Буренка попала в канализацию
Как сообщает ГУ ГСЧС, 3 сентября в 10:15 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии по улице Мира в поселке Коробочкино Чугуевского района.
Звонила женщина, которая пасла скот и просила помочь ей вытащить корову из канализационной ямы.
К месту вызова прибыли спасатели 50-й пожарно-спасательной части ДСНС.
Оценив ситуацию, они поняли, что без специальной строительной тяжелой техники не обойтись.
Корова была в яме глубиной около 2,5 м со стороной 1,5 м.
У нее не было пространства, чтобы даже развернуться в другую сторону.
На помощь изЧугуева прибыл грузовой автокран.
Спасатели закрепили животное специальными мягкими стропами за крюк крана и осторожно вытащили ее из ямы на поверхность.
На проведение спасательной операции потребовалось около 40 мин.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
влажн.:
давл.:
ветер: