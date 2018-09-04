Патрульные задержали водителя под хмельком, сбежавшего с места ДТП (ФОТО)

Харьковские патрульные разыскали водителя, который скрылся с места ДТП и имел признаки алкогольного опьянения.
Как сообщает Патрульная полиция, сегодня около полудня правоохранители получили сообщение о ДТП на улице Академика Павлова, 301.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Peugeot" совершил столкновение с автомобилeм "Honda" и уехал с места происшествия.
На месте ДТП остался госномер транспортного средства, который покинул место аварии.
В поисках нарушителя патрульные на улице Валентиновской обнаружили автомобиль «Peugeot», который имел механические повреждения характерные для участия в указанном выше ДТП.
Кроме этого, на транспортном средстве отсутствовал передний номерной знак.
Во время общения с водителем этого авто, мужчина признался патрульным, что уехал с места ДТП.
Также гражданин имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Рeзультатах осмотра составил 1,13 промилe, что значительно прeвышает допустимую норму (0,2 промилe).
Таким образом, водитель автомобиля "Peugeot" получил от полицейских три административных протокола - за совершение ДТП, оставление места ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Админматериалы передадут на рассмотрение суда.
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