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04.09.2018  17:48   

Патрульные задержали водителя под хмельком, сбежавшего с места ДТП (ФОТО)

Харьковские патрульные разыскали водителя, который скрылся с места ДТП и имел признаки алкогольного опьянения.


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Как сообщает Патрульная полиция, сегодня около полудня правоохранители получили сообщение о ДТП на улице Академика Павлова, 301.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Peugeot" совершил столкновение с автомобилeм "Honda" и уехал с места происшествия. 

На месте ДТП остался госномер транспортного средства, который покинул место аварии.

В поисках нарушителя патрульные на улице Валентиновской обнаружили автомобиль «Peugeot», который имел механические повреждения характерные для участия в указанном выше ДТП. 

Кроме этого, на транспортном средстве отсутствовал передний номерной знак.

 Во время общения с водителем этого авто, мужчина признался патрульным, что уехал с места ДТП. 

Также гражданин имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.  Рeзультатах осмотра составил 1,13 промилe, что значительно прeвышает допустимую норму (0,2 промилe).

Таким образом, водитель автомобиля "Peugeot" получил от полицейских три административных протокола - за совершение ДТП, оставление места ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

Админматериалы передадут на рассмотрение суда.

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