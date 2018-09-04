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04.09.2018  18:39   

Под Харьковом - масштабный пожар в лесу

Огонь, который охватил три гектара хвойного леса, уже шесть часов тушит целая армия спасателей.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня в полдень в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки, возникшей на территории Староверовского лесничества возле села Охочее Нововодолажского района Харьковской области. 

Ориентировочная площадь низового пожара составляет около 3 га.  Общая площадь лесного массива около 47 га.

К месту происшествия были направлены 17 отделений ГСЧС на автоцистернах с Нововодолажского и соседних с ним районов, а также из  Харькова, 9 автоцистерн и 2 трактора лесхоза. 

Кроме того, с целью осуществления облета территории для оценки обстановки и масштабов пожара и непосредственно тушения огня, задействовано пожарный вертолет Ми-8.

Сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара и недопущения переброски огня на верхние ярусы хвойных деревьев.

На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым начальником Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, лес, харьков, огонь
 
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