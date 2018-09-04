Под Харьковом - масштабный пожар в лесу

Огонь, который охватил три гектара хвойного леса, уже шесть часов тушит целая армия спасателей.
Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня в полдень в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки, возникшей на территории Староверовского лесничества возле села Охочее Нововодолажского района Харьковской области.
Ориентировочная площадь низового пожара составляет около 3 га. Общая площадь лесного массива около 47 га.
К месту происшествия были направлены 17 отделений ГСЧС на автоцистернах с Нововодолажского и соседних с ним районов, а также из Харькова, 9 автоцистерн и 2 трактора лесхоза.
Кроме того, с целью осуществления облета территории для оценки обстановки и масштабов пожара и непосредственно тушения огня, задействовано пожарный вертолет Ми-8.
Сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара и недопущения переброски огня на верхние ярусы хвойных деревьев.
На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым начальником Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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