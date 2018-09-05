05.09.2018 08:13

На ХТЗ ВАЗ сбил двух пешеходов (ФОТО)

Пострадавших увезла скорая.



// Патрульная полиция

Наезд произошел около восьми часов вечера 4 сентября на проспекте Александровском 146/1.



По предварительной информации водитель, автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину.



В аварии потрадали оба пешехода, медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.