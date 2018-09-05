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05.09.2018  08:13   

На ХТЗ ВАЗ сбил двух пешеходов (ФОТО)

Пострадавших увезла скорая.


// Патрульная полиция

Наезд произошел около восьми часов вечера 4 сентября на проспекте Александровском 146/1.

По предварительной информации водитель, автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину.

В аварии потрадали оба пешехода, медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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