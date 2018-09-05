На ХТЗ ВАЗ сбил двух пешеходов (ФОТО)

Пострадавших увезла скорая.
Наезд произошел около восьми часов вечера 4 сентября на проспекте Александровском 146/1.
По предварительной информации водитель, автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину.
В аварии потрадали оба пешехода, медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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