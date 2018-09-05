ДТП на Салтовке: скорая забрала пассажира (ФОТО)

Перекресток улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев снова отметился новым ДТП.
Около девяти часов вечера 4 августа патрульным сообщили о ДТП.
Участниками столкновения стали автомобили Opel Vectra и ВАЗ 21104.
По предварительной информации в аварии пострадал пассажир ВАЗа. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.
Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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