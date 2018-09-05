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05.09.2018  08:47   

ДТП на Салтовке: скорая забрала пассажира (ФОТО)

Перекресток улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев снова отметился новым ДТП.


// Патрульная полиция

Около девяти часов вечера 4 августа патрульным сообщили о ДТП.

Участниками столкновения стали автомобили Opel Vectra и ВАЗ 21104.

По предварительной информации в аварии пострадал пассажир ВАЗа. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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