На Гагарина «Москвич» снес ограждение (ФОТО)

Авпария произошла 4 сентября около 17:15 на проспекте Гагарина 43/2.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич» не придерживался бокового интервала и совершил наезд на оградительный забор.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля «Москвич» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
влажн.:
давл.:
ветер: