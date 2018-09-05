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05.09.2018  10:31   

На Гагарина «Москвич» снес ограждение (ФОТО)

Авпария произошла 4 сентября около 17:15 на проспекте Гагарина 43/2.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич» не придерживался бокового интервала и совершил наезд на оградительный забор.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Москвич» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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