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05.09.2018  10:33   

Поселок под Харьковом отключили от газа из-за аварии

Сработала защита на газораспределительном пункте.


// Телеграф

Утром 4 сентября в селе Залиман Балаклейского района отключили газ, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

«В 11:38 в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение газораспределительного пункта ПАО «Харьковгаз» Чугуевского УЕГГ», – говорится в сообщшении.

В результате аварийной ситуации был отключен от газоснабжения 231 абонент.

Ремонтные работы завершились к половин седьмого вечера и началось подключение абонентов. По состоянию на 7:00 5 сентября газоснабжения возобновлено.

Тэги:  газ, отключение, харьков
 
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