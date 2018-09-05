Поселок под Харьковом отключили от газа из-за аварии

Сработала защита на газораспределительном пункте.
Утром 4 сентября в селе Залиман Балаклейского района отключили газ, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
«В 11:38 в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение газораспределительного пункта ПАО «Харьковгаз» Чугуевского УЕГГ», – говорится в сообщшении.
В результате аварийной ситуации был отключен от газоснабжения 231 абонент.
Ремонтные работы завершились к половин седьмого вечера и началось подключение абонентов. По состоянию на 7:00 5 сентября газоснабжения возобновлено.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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