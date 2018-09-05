05.09.2018 12:49

Задержание харьковских разбойников: новые подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Напавшая на автомобилиста интернациональная банда преступников предстанет перед судом.



hk.npu.gov.ua

ГУ Нацполиции более подробно рассказали о том, как раскрыли дерзкую группировку.

9 июня в Изюмский отдел полиции поступило заявление от 45-летнего жителя города Лиман Донецкой области. Мужчина сообщил, что возле села Оскол Изюмского района неизвестные на автомобиле спровоцировали ДТП с его машиной, затем избили и завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



По словам заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Олега Лобунца, полицейские составили автопортрет одного из преступников, который во время нападения был без маски. Со слов потерпевшего стало известно, что мужчина на иномарке спровоцировал лобовое столкновение с его автомобилем. После ДТП он вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем. В это время из леса выбежали несколько молодых людей в масках с оружием в руках, которые открыли стрельбу. Пострадавший пытался убежать, но злоумышленники догнали его и стали наносить удары, пока он не потерял сознание. В себя потерпевший пришел через час и увидел, что его машина находится у леса, а чуть дальше горит авто нападающих. В своем автомобиле он обнаружил отсутствие около 50 000 долларов и личных вещей.



Как рассказал начальник криминальной полиции Изюмского ОП Андрей Березка, было выдвинуто несколько версий, главной из которых стала возможное участие в нападении человека, близкого к кругу знакомых потерпевшего. Таким образом в поле зрения правоохранителей попал 36-летний местный житель, ранее судимый за сбыт наркотиков. Полицейские установили, что в последнее время он постоянно жил в Харькове и поддерживал дружеские отношения с гражданами Азербайджана.



Отработка этой информации позволила выявить преступную деятельность пяти человек - четырех граждан Азербайджана в возрасте от 24 до 32 лет и украинца. Спецоперация по их задержанию была осуществлена ​​силами оперативников Управления уголовного розыска, Изюмского отдела полиции и бойцов «КОРД».



По месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские провели 9 одновременных обысков. Для осуществления оперативных мероприятий было создано пять рабочих групп из числа сотрудников Управления уголовного розыска, Изюмского ОП, спецназовцев «КОРД» и районной прокуратуры. В результате обысков были изъяты вещественные доказательства: пистолет ТТ, пистолет «Glock», патроны к указанным пистолетам, бронежилет, патроны к мелкокалиберной винтовке, кастет, охотничий нож, саблю и вещи потерпевшего. На автомобили, на которых передвигались преступники и принадлежащие им наложен арест.



Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и арестованы. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.



Сейчас злоумышленники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.

Напомним, что по решению Изюмского суда злоумышленники находятся полд стражей.