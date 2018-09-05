Главная Новости Криминал и происшествия Армии спасателей удалось предотвратить расширение пожара после семи часов борьбы с ним (ФОТО, ВИДЕО)
05.09.2018  13:20   

Армии спасателей удалось предотвратить расширение пожара после семи часов борьбы с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом - охваченный огнем лес тушит пожарная авиация, а общая площадь пожаров за последние дни достигла 65 гектаров.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщили в ГУ ГСЧС, благодаря решительным действиям спасателей в 19:10 пожар у села Охочее локализован. Предотвращено загорание верхние ярусов хвойных деревьев.

 На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, что к пожаротушению была привлечена авиация ГСЧС Украины. 

4 сентября пожарный вертолет Ми-8 совершил 12 сбросов воды в очаг пожара. 

Сегодня с утра он продолжил эту работу и выполнил 13 мероприятий для сброса воды.

По данным УкрГидрометцентра 5-7 сентября на Харьковщине будет продолжать сохраняться чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности. 

Но к чрезвычайной жаре также добавится усиление скорости ветра до 15-24 м / с, что значительно влияет на скорость распространения пожаров в природных экосистемах и их масштабы.

 Только за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 72 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.  Их общая площадь составила более 65 га. 

Нужно отметить, что именно ветер способствовал резкому увеличению площадей отдельных пожаров, как, например, площадь лесного пожара в Нововодолажском лесничестве достигла 35 га, еще в 7-ми случаях площадь пожаров перешла границу в 1 га.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, лес, харьков, сухостой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Власть Выявлен ряд нарушений пожарной безопасности в детсадах 04.09 Криминал и происшествия Под Харьковом - масштабный пожар в лесу 04.09 Криминал и происшествия Ночью на Салтовке сгорел внедорожник, припаркованный около жилого дома (ФОТО)
 
 

Видео

Стало известно когда в Харькове закончат пробивку Рымарская/Клочковская
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 