05.09.2018 13:20

Армии спасателей удалось предотвратить расширение пожара после семи часов борьбы с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом - охваченный огнем лес тушит пожарная авиация, а общая площадь пожаров за последние дни достигла 65 гектаров.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщили в ГУ ГСЧС, благодаря решительным действиям спасателей в 19:10 пожар у села Охочее локализован. Предотвращено загорание верхние ярусов хвойных деревьев.



На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, что к пожаротушению была привлечена авиация ГСЧС Украины.

4 сентября пожарный вертолет Ми-8 совершил 12 сбросов воды в очаг пожара.

Сегодня с утра он продолжил эту работу и выполнил 13 мероприятий для сброса воды.

По данным УкрГидрометцентра 5-7 сентября на Харьковщине будет продолжать сохраняться чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Но к чрезвычайной жаре также добавится усиление скорости ветра до 15-24 м / с, что значительно влияет на скорость распространения пожаров в природных экосистемах и их масштабы.



Только за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 72 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 65 га.

Нужно отметить, что именно ветер способствовал резкому увеличению площадей отдельных пожаров, как, например, площадь лесного пожара в Нововодолажском лесничестве достигла 35 га, еще в 7-ми случаях площадь пожаров перешла границу в 1 га.