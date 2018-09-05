Армии спасателей удалось предотвратить расширение пожара после семи часов борьбы с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом - охваченный огнем лес тушит пожарная авиация, а общая площадь пожаров за последние дни достигла 65 гектаров.
Как сообщили в ГУ ГСЧС, благодаря решительным действиям спасателей в 19:10 пожар у села Охочее локализован. Предотвращено загорание верхние ярусов хвойных деревьев.
На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, что к пожаротушению была привлечена авиация ГСЧС Украины.
4 сентября пожарный вертолет Ми-8 совершил 12 сбросов воды в очаг пожара.
Сегодня с утра он продолжил эту работу и выполнил 13 мероприятий для сброса воды.
По данным УкрГидрометцентра 5-7 сентября на Харьковщине будет продолжать сохраняться чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.
Но к чрезвычайной жаре также добавится усиление скорости ветра до 15-24 м / с, что значительно влияет на скорость распространения пожаров в природных экосистемах и их масштабы.
Только за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 72 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 65 га.
Нужно отметить, что именно ветер способствовал резкому увеличению площадей отдельных пожаров, как, например, площадь лесного пожара в Нововодолажском лесничестве достигла 35 га, еще в 7-ми случаях площадь пожаров перешла границу в 1 га.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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