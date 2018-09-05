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05.09.2018  14:58   

Гранату в коробке у дверей своей квартиры нашел житель Холодной горы (ФОТО)

Полицейские устанавливают личность неизвестного, который оставил коробку с корпусом гранаты в жилом доме.


// Нацполиция

4 сентября около 17.00 в одной из многоэтажек, расположенной на улице Ильинской, 67-летний мужчина обнаружил у своей квартиры картоную почтовую коробку, в которой находились отдельно корпус гранаты «Ф-1» и запал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Данные предметы изъяты для проведения экспертного исследования.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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