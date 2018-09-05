Месть 21-го века: на моря - в угнанном авто ненавистного экс-начальника (ФОТО)

Мститель задержан и может сесть на восемь лет.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевский отдел обратился харьковчанин.
Мужчина рассказал о том, что у него пропал автомобиль «Газель», который накануне вечером оставил у подъезда дома на улице Натальи Ужвий.
В тот же день сотрудники полиции на блокпосту в Валковском районе задержали разыскиваемый автомобиль.
За рулем находился 28-летний харьковчанин в состоянии алкогольного опьянения.
По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцара, мужчина решил отомстить бывшему работодателю, который уволил его около полугода назад.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник незаконно завладел автомобилем потерпевшего и поехал на нем на отдых.
Теперь ему "светит" до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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