05.09.2018 17:18

Месть 21-го века: на моря - в угнанном авто ненавистного экс-начальника (ФОТО)

Мститель задержан и может сесть на восемь лет.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевский отдел обратился харьковчанин.

Мужчина рассказал о том, что у него пропал автомобиль «Газель», который накануне вечером оставил у подъезда дома на улице Натальи Ужвий.



В тот же день сотрудники полиции на блокпосту в Валковском районе задержали разыскиваемый автомобиль.

За рулем находился 28-летний харьковчанин в состоянии алкогольного опьянения.



По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцара, мужчина решил отомстить бывшему работодателю, который уволил его около полугода назад.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник незаконно завладел автомобилем потерпевшего и поехал на нем на отдых.

Теперь ему "светит" до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.