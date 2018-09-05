Девушка, котрую искали более 10 дней, просто ушла из дома

В Харькове разыскали девушку, которая сбежала из дома после любовной ссоры.
Как сообщает Depo, ссылаясь на правоохранителей из Киевского отдела полиции, сообщение о пропаже девушки поступило в Киевский отдел 27 августа.
Ее родственники сообщили, что 22-летняя женщина 23 августа вечером после ссоры со своим парнем ушла из дома и не вернулась
Самостоятельные поиски не дали результатов.
Девушка имела при себе телефон, но он все время оставался выключенным. Ранее она из дома не уходила.
По факту исчезновения женщины было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (с пометкой "без вести пропавший") Уголовного кодекса Украины.
Во время оперативных мероприятий 3 сентября девушку нашли.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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