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06.09.2018  09:39   

На Московском проспекте мотоциклист попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла 5 сентября около 6:00 утра на пр. Московский, 32.


// Патрульная полиция

ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ-21093 и мотоцикла KEEWAY RKV 200s.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.

Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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