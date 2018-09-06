ДТП на Фейербаха: водители разошлись полюбовно

Около десяти часов вечера 5 сентября на ул. Фейербаха, 1/3 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "BMW X6" и автомобиль "Volkswagen Crafter".
В результате происшествия никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП участники отказались, и составили европротокол.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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давл.:
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