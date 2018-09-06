ДТП на Фейербаха: водители разошлись полюбовно

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 сентября День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 сентября В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.