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06.09.2018  10:14   

ДТП на Фейербаха: водители разошлись полюбовно

Около десяти часов вечера 5 сентября на ул. Фейербаха, 1/3 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Facebook

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "BMW X6" и автомобиль "Volkswagen Crafter".

В результате происшествия никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП участники отказались, и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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