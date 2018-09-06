06.09.2018 10:58

Чрезвычайные ситуации и пожары за прошедшие сутки (ФОТО)

С 05 по утро 6 августа при содействии чрезвычайной пожарной опасности и усиление ветра произошло около 90 пожаров в природных экосистемах на Харьковщине. Огнем уничтожено около 100 га сухой растительности, хвойной подстилки, стерни и мусора.



http://kharkiv.dsns.gov.ua

работа спасателей

До сих пор продолжается ликвидация отдельных очагов лесного пожара в Нововодолажском лесничестве. Кроме того спасатели оказывали помощь в тушении лесного пожара в Двуречанском лесничестве возле с. Петровка. Там горела хвойная подстилка на площади 1 га.

В селе Уды Золочевского района пожарные почти 4:00 боролись с пожаром площадью 40 га пшеничной стерни на поле одного из фермерских хозяйств.

В селе Диброва Изюмский района от горящей травы загорелся частный дом площадью 50кв.м. А в селе Лозовая Боровского района, селе Зайченки Дергачевского района и в г.. Волчанск и г.. Изюм таким же образом уничтожены или повреждены надворные постройки.

По данным УкрГидрометцентра до 7 сентября на Харьковщине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Даже маленький спичку или окурок, брошенный в сухую траву, может наделать немалый беды.