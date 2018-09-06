Главная Новости Криминал и происшествия Чрезвычайные ситуации и пожары за прошедшие сутки (ФОТО)
06.09.2018  10:58   

Чрезвычайные ситуации и пожары за прошедшие сутки (ФОТО)

С 05 по утро 6 августа при содействии чрезвычайной пожарной опасности и усиление ветра произошло около 90 пожаров в природных экосистемах на Харьковщине. Огнем уничтожено около 100 га сухой растительности, хвойной подстилки, стерни и мусора.


http://kharkiv.dsns.gov.ua
работа спасателей

До сих пор продолжается ликвидация отдельных очагов лесного пожара в Нововодолажском лесничестве. Кроме того спасатели оказывали помощь в тушении лесного пожара в Двуречанском лесничестве возле с. Петровка. Там горела хвойная подстилка на площади 1 га.

В селе Уды Золочевского района пожарные почти 4:00 боролись с пожаром площадью 40 га пшеничной стерни на поле одного из фермерских хозяйств.

В селе Диброва Изюмский района от горящей травы загорелся частный дом площадью 50кв.м. А в селе Лозовая Боровского района, селе Зайченки Дергачевского района и в г.. Волчанск и г.. Изюм таким же образом уничтожены или повреждены надворные постройки.

По данным УкрГидрометцентра до 7 сентября на Харьковщине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Даже маленький спичку или окурок, брошенный в сухую траву, может наделать немалый беды.

 

Источник:   ГУ ДСНС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, трава, окурок, харьков, экосистема
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Криминал и происшествия Армии спасателей удалось предотвратить расширение пожара после семи часов борьбы с ним (ФОТО, ВИДЕО) 04.09 Власть Выявлен ряд нарушений пожарной безопасности в детсадах 04.09 Криминал и происшествия Под Харьковом - масштабный пожар в лесу
 
 

Видео

Почти 100% домов харьковчан готовы к новому отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 