06.09.2018 14:14

Ликвидирована сеть салонов для любителей азартных игр (ФОТО)

Харьковская полиция разоблачила сеть букмекерских контор с доступом к проведению пари и игр в тотализатор.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, незаконную деятельность организаторов запрещенного в Украине бизнеса разоблачили сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области Нацполиции Украины совместно с детективами следственного управления ГУНП.

5 сентября они провели три обыска в помещениях, где каждый желающий мог приобщиться к азартным играм.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого в середине июня 2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения обысков полицейские изъяли 79 единиц компьютерной техники, денежные средства на сумму почти 42 000 грн., 10 единиц другого оборудования, 9 телевизоров, кассовые аппараты, аппараты для печати чеков, средства связи, черновые записи фигурантов подпольных заведений.



Совершение данного преступления наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.



Следственные действия продолжаются. Проводятся мероприятия по установлению лиц, организовавших сеть подпольных салонов в Харькове.