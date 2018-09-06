06.09.2018 14:47

В Харькове мошенница, которой было мало условного срока, продолжила обманывать и грабить детей

Судебный приговор не остановил рецидивистку.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 3 направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 39-летней ранее судимой харьковчанки, подозреваемой в мошенничестве и грабеже (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, на этот раз злоумышленница «промышляла» в Индустриальном районе города. По данным следствия, подозреваемая действовала по отработанной схеме. Она обращалась к детям под вымышленным предлогом сфотографировать их украшения, чтобы потом изготовить аналогичные для своей дочери. Ее жертвами стали девочки 5 и 9 лет. Еще одна 11-летняя девочка отказалась снимать золотую цепочку, тогда злоумышленница сама сорвала его с шеи ребенка и убежала.



Отметим, что на пошедшую на новые преступления женщину не остановило даже то, что прошел лишь месяц после судебного приговора: 16 июля этого года Октябрьский районный суд. Харькова приговорил ее за 2 эпизода мошенничества на территории школы к «условногму сроку (2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года).



Напомним, что аналогичные преступления женщина совершала ранее. Сейчас в этом уголовном производстве продолжается судебное разбирательство.



Кроме того, обвинительные акты в отношении него по ст. 190 УК Украины направлены в суд Харьковской местной прокуратурой № 6 (3 эпизода) и Дергачевской местной прокуратурой (1 эпизод).



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статей предусматривает 6 лет лишения свободы.