Осторожно - в Харькове ходят поддельные купюры в 200 и 500 гривен

Как не попасть на удочку обмана и распознать фальшивую банкноту.
Как сообщает ГУ Нацполиции, по заключению специалистов, чаще всего банковскими учреждениями изымаются подделки номиналом 200 и 500 гривен.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует знать основные признаки, по которым можно отличить поддельные гривны от настоящих.
Национальная валюта Украины - гривна - имеет немало уровней защиты. Поэтому, если внимательно посмотреть на купюру, можно легко понять, настоящая она или нет: по водным знакам, защитным лентам, рельефном изображению, которое ощущается на ощупь и другими скрытыми изображениями.
Самый простой способ определения купюры - посмотреть на свет. Водяной знак в настоящий купюре, который просматривается на просвете, должен быть аналогичный портрету. На поддельных деньгах часто отсутствует микропечать с изображением портрета. Также, стоит обратить внимание и на защитную ленту, которая идет поперек купюры, с микротекстом, там номинал видно против света. Не забывайте также смотреть текст на купюре. На подделках часто можно встретить ошибки в словах.
Проверить подлинность купюры можно бесплатно в любом отделении банка, где есть касса. Если они окажутся поддельными, банкноты изымаются без возмещения их стоимости и передаются в полицию для дальнейшего проведения экспертизы.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: