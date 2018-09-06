06.09.2018 15:16

Осторожно - в Харькове ходят поддельные купюры в 200 и 500 гривен

Как не попасть на удочку обмана и распознать фальшивую банкноту.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по заключению специалистов, чаще всего банковскими учреждениями изымаются подделки номиналом 200 и 500 гривен.



Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует знать основные признаки, по которым можно отличить поддельные гривны от настоящих.



Национальная валюта Украины - гривна - имеет немало уровней защиты. Поэтому, если внимательно посмотреть на купюру, можно легко понять, настоящая она или нет: по водным знакам, защитным лентам, рельефном изображению, которое ощущается на ощупь и другими скрытыми изображениями.



Самый простой способ определения купюры - посмотреть на свет. Водяной знак в настоящий купюре, который просматривается на просвете, должен быть аналогичный портрету. На поддельных деньгах часто отсутствует микропечать с изображением портрета. Также, стоит обратить внимание и на защитную ленту, которая идет поперек купюры, с микротекстом, там номинал видно против света. Не забывайте также смотреть текст на купюре. На подделках часто можно встретить ошибки в словах.



Проверить подлинность купюры можно бесплатно в любом отделении банка, где есть касса. Если они окажутся поддельными, банкноты изымаются без возмещения их стоимости и передаются в полицию для дальнейшего проведения экспертизы.