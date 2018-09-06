06.09.2018 15:26

Молодой харьковчанин хотел прыгнуть с моста (ВИДЕО)

Патрульные и спасатели отговорили мужчину сводить счеты с жизнью.



// Facebook

Днем 5 сентября патрульные получили вызов «Попытка самоубийства».



Патрульные мгновенно прибыли по указанному адрeсу. На краю моста, что в Клочковском переулке, сидел 28-летний мужчина.

Парень вел себя нервно, никого к сeбe нe подпускал и намеревался спрыгнуть.



Полицeйским удалось наладить с ним контакт, пракоохранители уговорили потенциального самоубийцу пересесть ближе к ним.



Также на вызов прибыли спасатели, медики и профессиональный психолог. Общими усилиями мужчину удалось отговорить от неверного поступка.