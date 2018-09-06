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06.09.2018  15:26   

Молодой харьковчанин хотел прыгнуть с моста (ВИДЕО)

Патрульные и спасатели отговорили мужчину сводить счеты с жизнью.


// Facebook

Днем 5 сентября патрульные получили вызов «Попытка самоубийства».

Патрульные мгновенно прибыли по указанному адрeсу. На краю моста, что в Клочковском переулке, сидел 28-летний мужчина.

Парень вел себя нервно, никого к сeбe нe подпускал и намеревался спрыгнуть.

Полицeйским удалось наладить с ним контакт, пракоохранители уговорили потенциального самоубийцу пересесть ближе к ним.

Также на вызов прибыли спасатели, медики и профессиональный психолог. Общими усилиями мужчину удалось отговорить от неверного поступка.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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