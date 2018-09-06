Молодой харьковчанин хотел прыгнуть с моста (ВИДЕО)

Патрульные и спасатели отговорили мужчину сводить счеты с жизнью.
Днем 5 сентября патрульные получили вызов «Попытка самоубийства».
Патрульные мгновенно прибыли по указанному адрeсу. На краю моста, что в Клочковском переулке, сидел 28-летний мужчина.
Парень вел себя нервно, никого к сeбe нe подпускал и намеревался спрыгнуть.
Полицeйским удалось наладить с ним контакт, пракоохранители уговорили потенциального самоубийцу пересесть ближе к ним.
Также на вызов прибыли спасатели, медики и профессиональный психолог. Общими усилиями мужчину удалось отговорить от неверного поступка.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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