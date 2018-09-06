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06.09.2018  16:32   

В Россию хотели вывезти датчики газа

Украинец пытался тайно переместить через границу партию электрохимических ячеек, предназначенных для газоанализаторов воздуха.


// Госпогранслужба

Накануне в пункт пропуска «Пески» отдела пограничной службы «Тополя» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Мерседес» под управлением 28-летнего гражданина Украины.

В багажнике автомобиля пограничники совместно с представителями фискальной службы с помощью металлоискателя обнаружили скрытые в багаже ​​электрохимические ячейки – датчики, которые применяются в приборах для выявления наличия газов в воздухе, в количестве 56 штук.

Товар был изъят в установленном порядке и передан сотрудникам ГФС, проводится оценка его стоимости.

Источник:   Восточное региональное управление Госпогранслужбы
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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