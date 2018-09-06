В Россию хотели вывезти датчики газа

Украинец пытался тайно переместить через границу партию электрохимических ячеек, предназначенных для газоанализаторов воздуха.
Накануне в пункт пропуска «Пески» отдела пограничной службы «Тополя» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Мерседес» под управлением 28-летнего гражданина Украины.
В багажнике автомобиля пограничники совместно с представителями фискальной службы с помощью металлоискателя обнаружили скрытые в багаже электрохимические ячейки – датчики, которые применяются в приборах для выявления наличия газов в воздухе, в количестве 56 штук.
Товар был изъят в установленном порядке и передан сотрудникам ГФС, проводится оценка его стоимости.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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