Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом гасят пожар, охвативший 5 гектаров леса (ФОТО, ВИДЕО)
06.09.2018  16:44   

Под Харьковом гасят пожар, охвативший 5 гектаров леса (ФОТО, ВИДЕО)

Распространению пожара способствует ветреная погода.


//facebook

Как сообщили в ГУ ГСЧС, 6 сентября в 14:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино.

 К месту происшествия были направлены 10 подразделений ГСЧС, в том числе, 9 отделений на автоцистернах и 1 - на приспособленной для целей пожаротушения технике добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ «Шебелинкагаздобыча».

 Лесной пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га.  Этому способствовала ветреная погода.

 К вылету на тушение данного пожара готовится пожарный самолет АН-32.

 Работы по пожаротушению продолжаются.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области, Фейсбук
 Тэги:  лесной пожар, харьков, натальино
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Общество Пожары в харьковских лесах контролируются с воздуха (ВИДЕО)
 
 

Видео

Почти 100% домов харьковчан готовы к новому отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 