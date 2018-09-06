Под Харьковом гасят пожар, охвативший 5 гектаров леса (ФОТО, ВИДЕО)

Распространению пожара способствует ветреная погода.
Как сообщили в ГУ ГСЧС, 6 сентября в 14:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино.
К месту происшествия были направлены 10 подразделений ГСЧС, в том числе, 9 отделений на автоцистернах и 1 - на приспособленной для целей пожаротушения технике добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ «Шебелинкагаздобыча».
Лесной пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га. Этому способствовала ветреная погода.
К вылету на тушение данного пожара готовится пожарный самолет АН-32.
Работы по пожаротушению продолжаются.
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