06.09.2018 16:44

Под Харьковом гасят пожар, охвативший 5 гектаров леса (ФОТО, ВИДЕО)

Распространению пожара способствует ветреная погода.



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Как сообщили в ГУ ГСЧС, 6 сентября в 14:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино.



К месту происшествия были направлены 10 подразделений ГСЧС, в том числе, 9 отделений на автоцистернах и 1 - на приспособленной для целей пожаротушения технике добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ «Шебелинкагаздобыча».



Лесной пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га. Этому способствовала ветреная погода.



К вылету на тушение данного пожара готовится пожарный самолет АН-32.



Работы по пожаротушению продолжаются.