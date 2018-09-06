Правоохранители тщательно проверили перевозчиков

Полицейские выявили множество нарушений.
Как сообщает ГУ Нацполиции, операция проводится правоохранительными органами с 23 июля.
На сегодняшний день полицейскими осмотрено 4060 транспортных средств, на которых перевозят пассажиров.
Из них было обнаружено 73 машины с техническими неисправностями.
В 22 случаях у водителей автобусов не было необходимых документов.
36 транспортных средств не прошли технический контроль.
101 раз нарушались правила остановки во время посадки-высадки пассажиров и 106 фактов отклонений от определенного маршрута движения.
Всего работниками полиции составлено 868 административных материалов за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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