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06.09.2018  18:19   

Правоохранители тщательно проверили перевозчиков

Полицейские выявили множество нарушений.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, операция проводится правоохранительными  органами с 23 июля.

На сегодняшний день полицейскими осмотрено 4060 транспортных средств, на которых перевозят пассажиров.

Из них было обнаружено 73 машины с техническими неисправностями.

В 22 случаях у водителей автобусов не было необходимых документов.

36 транспортных средств не прошли технический контроль.

101 раз нарушались правила остановки во время посадки-высадки пассажиров и 106 фактов отклонений от определенного маршрута движения.

Всего работниками полиции составлено 868 административных материалов за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  проверки, перевозки, харьков
 
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