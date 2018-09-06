06.09.2018 18:19

Правоохранители тщательно проверили перевозчиков

Полицейские выявили множество нарушений.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, операция проводится правоохранительными органами с 23 июля.



На сегодняшний день полицейскими осмотрено 4060 транспортных средств, на которых перевозят пассажиров.

Из них было обнаружено 73 машины с техническими неисправностями.



В 22 случаях у водителей автобусов не было необходимых документов.

36 транспортных средств не прошли технический контроль.

101 раз нарушались правила остановки во время посадки-высадки пассажиров и 106 фактов отклонений от определенного маршрута движения.



Всего работниками полиции составлено 868 административных материалов за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.