Под Харьковом горел сухостой, леса и дачи (ФОТО)

День отметился многочисленными пожарами.
Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня в 11:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Сидоры Змиевского района Харьковской области.
На улице Гаевой выжигание сухой травы переросло в большой пожар, от которого занялись 2 дачи..
К месту пожара отправилось 2 пожарно-спасательных отделения ДСНС. На момент их прибытия было установлено, что горит сухая трава на площади 4 га и 2 дачных дома на общей площади около 100 кв.м. Существовала угроза другим домам.
Спасателям удалось спасти от огня 6 дачных домов и потушить те, что горели.
Локализовали пожар в 12:30, а полностью ликвидировали - в 14:40. Пострадавших людей нет.
В 12:15 поступило сообщение о пожаре в селе Задонецкое Змиевского района.
На улице Щегельского из-за выжигания сухостоя огонь перекинулся на жилища и угрожал хвойному лесному массиву.
Из-за усиление ветра пожар быстро разролстался.
На момент прибытия первых спасательных подразделений ГСЧС сухая трава горела на площади около 1 га.
Также горела заброшенная деревянная хата под № 27 и крыша соседского дома № 32.
Кроме того огонь охватил еще 3 хозяйственных здания и гараж.
Учитывая масштабы пожара и удаленность от источников водоснабжения, к его тушению привлечены 5 пожарно-спасательных отделений ГСЧС на автоцистернах, местная пожарная команда из поселка Андреевка и пожарная автоцистерна ведомственной пожарной охраны Змиевского лесхоза.
Совместными усилиями в 12:46 огонь удалось локализовать.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: