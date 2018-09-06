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06.09.2018  18:49   

Под Харьковом горел сухостой, леса и дачи (ФОТО)

День отметился многочисленными пожарами.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС,  сегодня в 11:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Сидоры Змиевского района Харьковской области.

На улице  Гаевой выжигание сухой травы переросло в большой пожар, от которого занялись 2 дачи..

К месту пожара отправилось 2 пожарно-спасательных отделения ДСНС.  На момент их прибытия было установлено, что горит сухая трава на площади 4 га и 2 дачных дома на общей площади около 100 кв.м.  Существовала угроза другим домам.

Спасателям удалось спасти от огня 6 дачных домов и потушить те, что горели.

Локализовали пожар в 12:30, а полностью ликвидировали - в 14:40.  Пострадавших людей нет.

В 12:15 поступило сообщение о пожаре в селе Задонецкое Змиевского района.

На улице  Щегельского из-за выжигания сухостоя огонь перекинулся на жилища и угрожал хвойному лесному массиву.

Из-за усиление ветра пожар быстро разролстался.

На момент прибытия первых спасательных подразделений ГСЧС сухая трава горела на площади около 1 га. 

Также горела заброшенная деревянная хата под № 27 и крыша соседского дома № 32.

Кроме того огонь охватил еще 3 хозяйственных здания и гараж.

Учитывая масштабы пожара и удаленность от источников водоснабжения, к его тушению привлечены 5 пожарно-спасательных отделений ГСЧС на автоцистернах, местная пожарная команда из поселка Андреевка и пожарная автоцистерна ведомственной пожарной охраны Змиевского лесхоза.

Совместными усилиями в 12:46 огонь удалось локализовать.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожары, харьков, дачи, сухостой, лес
 
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