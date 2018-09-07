07.09.2018 10:08

Полиция разыскивает подростка, который две недели назад ушел из дома (ФОТО)

Сотрудники Богодуховского отдела полиции устанавливают местонахождение Кирилла Калашника, 2004 года рождения.



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Парень 25 августа уехал из дома и до настоящего времени не вернулся.



Рост Кирилла 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.



Был одет в черный спортивный костюм с белыми полосками, спортивную синюю футболку, черные кроссовки с белой подошвой.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102, +38 256 3-14-71, +38 256 3-12-94 или другим удобным для вас способом. Координатор поиска от волонтерской организации - 050-2811584», – обращаются правоохранители.