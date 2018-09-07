Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в девятиэтажке на Салтовке: хозяйка погибла, соседка отравилась угарным газом
07.09.2018  10:21   

Пожар в девятиэтажке на Салтовке: хозяйка погибла, соседка отравилась угарным газом

Возгорание произошло в 6:20 утра 7 сентября на улице Тракторостроителей, 158.


// Facebook

В квартире 9-этажного жилого дома горела комната и балкон на площади 5 кв. м, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Во время пожара погибла хозяйка квартиры, ее соседка получила отравление угарным газом.

Причины пожара устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия Лесной пожар в Красноградском районе локализован, – ГСЧС 07.09 Криминал и происшествия Подозревают поджог: полиция расследует лесной пожар в Красноградском районе 06.09 Криминал и происшествия Чрезвычайные ситуации и пожары за прошедшие сутки (ФОТО)
 
 

Видео

Нам, жителям города, очень повезло, что нашим городом руководит Геннадий Кернес, - харьковчане
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 