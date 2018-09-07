Пожар в девятиэтажке на Салтовке: хозяйка погибла, соседка отравилась угарным газом

Возгорание произошло в 6:20 утра 7 сентября на улице Тракторостроителей, 158.
В квартире 9-этажного жилого дома горела комната и балкон на площади 5 кв. м, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Во время пожара погибла хозяйка квартиры, ее соседка получила отравление угарным газом.
Причины пожара устанавливаются.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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