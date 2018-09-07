Странный тип варил наркотик прямо в парке на костре (ФОТО)

В Харькове полицейские задержали мужчину с наркотическим веществом.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 сентября около 17.20 на бульваре Ивана Каркача группа реагирования батальона полиции охраны обнаружила мужчину, который в местном парке разжег костер.
Когда полицейские подошли к злоумышленнику, то увидели, что он производит наркотическое вещество.
Работники полиции изъяли с места происшествия пластиковую бутылку емкостью 1,5 литра с веществом коричневого цвета и принадлежности для изготовления наркотического средства.
По предварительным данным, 31-летний местный житель изготавливал опий ацетилированный для собственного употребления.
Задокументировала факт уголовного преступления следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
влажн.:
давл.:
ветер: