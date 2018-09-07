07.09.2018 12:47

Под Харьковом пожарные спасли село от стремительно приближавшегося огня

Спасатели преградили путь пожару.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 6 сентября в 11:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории лесного хозяйства вблизи села Миргороды Змиевского района Харьковской области.

Сперв а огонь охватывал только полгектара, но, из-за сухой и ветреной погоды площадь пожара увеличилась в шесть раз.

Уже вблизи жилых зданий села Миргороды горела сухая трава на площадью в 100 кв. м.

Более того, на момент прибытия спасателей огонь успел охватить деревянный забор одного из домовладений.

Существовала угроза дальнейшего распространения огня на частные жилые дома. Силы первого спасательного подразделения ГСЧС сразу были направлены на защиту жилищных зданий. Благодаря их усилиям пожар на село не распространился.



На месте происшествия работали 5 подразделения ГСЧС на автоцистернах, 3 пожарных автомобиля и трактор лесного хозяйства и пожарный вертолет Ми-8.



Пожар локализован в 14:00. После локализации общая площадь отдельных очагов горения хвойной подстилки составляет 2,2 га. В настоящее время продолжается их ликвидация силами 3-х пожарных расчетов лесного хозяйства.

Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем.