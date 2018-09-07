В Харькове вор не мог пройти мимо автомобильных аккумуляторов (ФОТО)

На счету задержанного полицией преступника - три кражи.
Как сообщило ГУ Нацполиции, на днях к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек залез под капот машины, припаркованной во дворе жилого дома.
Он вытащил из машины аккумуляторную батарею.
Потом сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
Экипажем патрульной полиции вместе с работниками Шевченковского ОП мужчина был разоблачен и доставлен в отдел полиции.
Во время обыска полицейские обнаружили у злоумышленника похищенный аккумулятор.
Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин. Работники полиции установили его причастность к совершению еще трех имущественных преступлений.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Сейчас идет проверка на причастность харьковчанина к другим аналогичным преступлениям на территории района.
Следственные действия продолжаются.
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