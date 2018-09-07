07.09.2018 13:17

В Харькове вор не мог пройти мимо автомобильных аккумуляторов (ФОТО)

На счету задержанного полицией преступника - три кражи.



hk.npu.gov.ua

Как сообщило ГУ Нацполиции, на днях к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек залез под капот машины, припаркованной во дворе жилого дома.

Он вытащил из машины аккумуляторную батарею.

Потом сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.



Экипажем патрульной полиции вместе с работниками Шевченковского ОП мужчина был разоблачен и доставлен в отдел полиции.

Во время обыска полицейские обнаружили у злоумышленника похищенный аккумулятор.



Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин. Работники полиции установили его причастность к совершению еще трех имущественных преступлений.



Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Сейчас идет проверка на причастность харьковчанина к другим аналогичным преступлениям на территории района.

Следственные действия продолжаются.