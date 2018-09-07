Маршрутка столкнулась с легковушкой на проспекте Гагарина (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Авария произошла около семи часов утра 7 сентября на проспекте Гагарина, 31.
Как сообщили патрульные, водитель маршрутки №123 при перестроении не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Skoda, который двигался по той полосе, на которую он намеревался перестроиться, и совершил с ним столкновение.
На водителя маршрутки патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Его вину определит суд.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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