Главная Новости Криминал и происшествия Маршрутка столкнулась с легковушкой на проспекте Гагарина (ФОТО)
07.09.2018  13:27   

Маршрутка столкнулась с легковушкой на проспекте Гагарина (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.


// Патрульная полиция

Авария произошла около семи часов утра 7 сентября на проспекте Гагарина, 31.

Как сообщили патрульные, водитель маршрутки123 при перестроении не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Skoda, который двигался по той полосе, на которую он намеревался перестроиться, и совершил с ним столкновение.

На водителя маршрутки патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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