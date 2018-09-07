07.09.2018 13:27

Маршрутка столкнулась с легковушкой на проспекте Гагарина (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



// Патрульная полиция

Авария произошла около семи часов утра 7 сентября на проспекте Гагарина, 31.



Как сообщили патрульные, водитель маршрутки №123 при перестроении не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Skoda, который двигался по той полосе, на которую он намеревался перестроиться, и совершил с ним столкновение.



На водителя маршрутки патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Его вину определит суд.