07.09.2018 13:46

В центре Харькова на ходу загорелся Lanos

Авария произошла сегодня у перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.



newsroom.kh.ua

Как сообщает NR со ссыкой на ГУ ГСЧС, сегодня в Харькове на ходу загорелась легковой автомобиль.

ДТП произошло утром в районе перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.

Как рассказали спасатели, сигнал о возгорании поступил в 10:17, потушили машину в 10:35.

По предварительной информации, которую подтвердил водитель, ЧП произошло из-за неисправности топливной системы.

В результате пожара никто не пострадал.