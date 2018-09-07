В центре Харькова на ходу загорелся Lanos

Авария произошла сегодня у перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.
Как сообщает NR со ссыкой на ГУ ГСЧС, сегодня в Харькове на ходу загорелась легковой автомобиль.
ДТП произошло утром в районе перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.
Как рассказали спасатели, сигнал о возгорании поступил в 10:17, потушили машину в 10:35.
По предварительной информации, которую подтвердил водитель, ЧП произошло из-за неисправности топливной системы.
В результате пожара никто не пострадал.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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