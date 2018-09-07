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07.09.2018  13:46   

В центре Харькова на ходу загорелся Lanos

Авария произошла сегодня у перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.


newsroom.kh.ua

Как сообщает NR со ссыкой на ГУ ГСЧС, сегодня в Харькове на ходу загорелась легковой автомобиль.

ДТП произошло утром в районе перекрестка улиц Ярослава Мудрого и Пушкинской.

Как рассказали спасатели, сигнал о возгорании поступил в 10:17, потушили машину в 10:35.

По предварительной информации, которую подтвердил водитель, ЧП произошло из-за неисправности топливной системы.

В результате пожара никто не пострадал.

Источник:   NR
 Тэги:  загорелся на ходу, авария, харьков, lanos
 
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