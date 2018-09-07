Главная Новости Криминал и происшествия Разбушевавшийся пьяный иностранец задержан в харьковском аэропорту
07.09.2018  14:19   

Разбушевавшийся пьяный иностранец задержан в харьковском аэропорту

В харьковском аэропорту нетрезвый немец решил померяться силами с пограничниками.


//facebook

Как сообщает Госпогранслужба,  6-го сентября вечером, в Харьковском аэропорту во время оформення рейса международного сообщения "Харьков-Дортмунд" произошел инцидент.

53-летнему гражданину Германии под хмельком отказали в посадке на борт из-за  состояние алкогольного опьянения.

Тогда он полез в драку с представителями компании-перевозчика и пассажирами находившимися в зале накопления.

К месту происшествия были вызван пограничный наряд с целью сопровождения горе-путешественника из режимной зоны. 

На требования пограничников проследовать из зала немец начал сопротивляться. 

В резульате он был задержан в административном порядке за нарушение режима в пункте пропуска, а также за оказание сопротивления законным действиям пограничников. 

Позже правонарушителя передали представителям Нацполиции и направили сообщение о совершении правонарушения по ст.  342 УК "Сопротивление представителю власти, представителю правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы и военнослужащему."

Тэги:  драка, немец, харьков, аэропорт, пограничники
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Криминал и происшествия Массовая драка на Лопанской набережной, удар током и чудом спасшийся иностранец 11.07 Криминал и происшествия Рецидивиста из области задержали за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому 04.07 Криминал и происшествия Водитель автобуса с тестем избил давнего недруга
 
 

Видео

Нам, жителям города, очень повезло, что нашим городом руководит Геннадий Кернес, - харьковчане
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 