Разбушевавшийся пьяный иностранец задержан в харьковском аэропорту

В харьковском аэропорту нетрезвый немец решил померяться силами с пограничниками.
Как сообщает Госпогранслужба, 6-го сентября вечером, в Харьковском аэропорту во время оформення рейса международного сообщения "Харьков-Дортмунд" произошел инцидент.
53-летнему гражданину Германии под хмельком отказали в посадке на борт из-за состояние алкогольного опьянения.
Тогда он полез в драку с представителями компании-перевозчика и пассажирами находившимися в зале накопления.
К месту происшествия были вызван пограничный наряд с целью сопровождения горе-путешественника из режимной зоны.
На требования пограничников проследовать из зала немец начал сопротивляться.
В резульате он был задержан в административном порядке за нарушение режима в пункте пропуска, а также за оказание сопротивления законным действиям пограничников.
Позже правонарушителя передали представителям Нацполиции и направили сообщение о совершении правонарушения по ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, представителю правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы и военнослужащему."
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