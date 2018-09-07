07.09.2018 14:48

Харьковчанин чуть не сжег свою сожительницу водкой

Мужчина поджег свою гражданскую жену.



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Как видно из Единого реестра судебных решений, Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который поджег свою гражданскую жену.

По данным следствия, поздним вечером 21 апреля нынешнего года пара распивала дома спиртные напитки.

Между ними произошла ссора, во время которой нетрезвый мужчина облил кофту своей избранницы водкой и поднес зажигалку.

В результате харьковчанка получила ожоги обеих рук, туловища и шеи - всего около 20% тела.



Во время разбирательства злоумышленник, ранее неоднократно судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, полностью признал свою вину.

Пострадавшая также подтвердила обстоятельства случившегося, поэтому судьи не стали изучать доказательства.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.