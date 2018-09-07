07.09.2018 15:49

Взрыв на Жасминовом бульваре: подозреваемый арестован

Следователи сообщили о том, что взяли под стражу виновника преступления.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 6 сентября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Он находится в Харьковском учреждении исполнения наказаний.

Продолжаются следственные действия с целью направления обвинительного акта в суд.



Напомним, что 4 сентября в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что возле дома № 9 на Жасминовый бульваре в городе Харькове произошел взрыв.



По адресу полицейские установили, что на почве неприязненных отношений между мужчинами возник конфликт. В результате один из них бросил взрывное предмет в ранее неизвестных двух парней. В результате происшествия один из мужчин был доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с осколочными ранениями. На сегодня врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.



Старший следователь Слободского ОП капитан полиции Елизавета Гершман рассказала, что в ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции оперативно установили мужчину, причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Луганской области.



В тот же день он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п.1. п. 2, ст. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Также, на основании постановления следственного судьи по адресу проживания подозреваемого был проведен обыск. В ходе которого было обнаружено самодельное взрывное устройство. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятый ​​предмет направлен на экспертизу.