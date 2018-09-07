Взрыв на Жасминовом бульваре: подозреваемый арестован

Следователи сообщили о том, что взяли под стражу виновника преступления.
Как сообщает ГУ Нацполиции 6 сентября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Он находится в Харьковском учреждении исполнения наказаний.
Продолжаются следственные действия с целью направления обвинительного акта в суд.
Напомним, что 4 сентября в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что возле дома № 9 на Жасминовый бульваре в городе Харькове произошел взрыв.
По адресу полицейские установили, что на почве неприязненных отношений между мужчинами возник конфликт. В результате один из них бросил взрывное предмет в ранее неизвестных двух парней. В результате происшествия один из мужчин был доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с осколочными ранениями. На сегодня врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.
Старший следователь Слободского ОП капитан полиции Елизавета Гершман рассказала, что в ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции оперативно установили мужчину, причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Луганской области.
В тот же день он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п.1. п. 2, ст. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Также, на основании постановления следственного судьи по адресу проживания подозреваемого был проведен обыск. В ходе которого было обнаружено самодельное взрывное устройство. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятый предмет направлен на экспертизу.
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