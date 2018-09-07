07.09.2018 19:43

Под Харьковом - волна лесных пожаров

Причина масштабных возгораний - человеческий фактор.



Под Харьковом - волна лесных пожаров



Сегодня около 10:00 утра возгорание произошло в лесополосе рядом с поселком Васищево Харьковского района. Здесь загорелась хвойная подстилка.

Алексей Марощук лесничий Васищевского лесничества ГП "Октябрьский лесхоз"

"По камерам видеонаблюдения было обнаружено поднятие дыма в хвойном насаждения. В лесничество выехала пожарная машина с экипажем, которая прибыла на место происшествия начала тушить. Рядом с очагом возгорания мы увидели свежие следы автомобильных шин. Мы предполагаем, что сюда приезжали люди отдыхать, курили или разводили костёр. После чего, возможно, произошло возгорание и люди испугались и уехали."

К счастью возгорание удалось быстро локализовать. Для этого были задействованы всю существующую на вооружении спецтехнику.

Руслан Чагаровский директор ГП "Октябрьский лесхоз"

"Далее очаг никуда не уйдет том, что, во-первых, он распахан, а во-вторых, мы за ним будем следить, как минимум, сутки, а то и два. В Октябрьском лесхозе находится 9 пожарных машин на базе "ЗИЛов" сто сорок первом и три модуля пожарных. Пожарные модули дают возможность быстрой локализации на почтаку тушения пожара. Это помогает нам быстро приехать небольшой машинкой и начать тушить. В пожарном модуле 500 литров воды. Также есть 5 пожарных тракторов."

По данным лесного управления Харьковщины, на сегодняшний день зафиксировано 108 лесных пожаров, общая площадь возгорания составила около 91 гектара насаждений. В том числе более 2 гектаров хвойного леса выгорело в Мерефянском лесничестве Харьковского района. В Волчанском - не более 10 гектаров. Больше всего пострадал Красноградский лесхоз. Там было зафиксировано 2 очага возгорания, один в 40 гектаров, другой в более чем 7.

Тушение пожаров осложнял сильный ветер скоростью в 30 м / с. Среди причин возникновения пожаров самая главная - человеческий фактор.

Алексей Косов заведующий сектором охраны и защиты леса ГП "Октябрьский лесхоз"

"Основной причиной возникновения лесных пожаров является халатность со стороны местного населения, которое бесконтрольно выжигает сухую растительность, мусор или сорняки на собственных огородах у домовладений, находящихся непосредственно у хвойных лесов. Также отдыхающие очень небрежно к своим человеческим обязанностям - не тушат костры, просто бросают окурки. Нам приходится самим выезжать и искать эти очаги, тушить их. Иногда бывает, что мы просто не успеваем приехать вовремя, чтобы не распространился огонь от маленького костра или окурка на большие площади."

Пожароопасный период продолжается. Лесоводы просят быть каждого сознательным и отказаться от посещения и тем более отдыха в лесах с разжиганием костра.