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07.09.2018  19:34   

Под Харьковом ликвидирован пожар, с которым боролись три дня (ФОТО, ВИДЕО)

Потушен огонь, охвативший леса возле села Охочее.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС,  сегодня в 18:00 спасатели полностью ликвидировали пожар на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза вблизи сел Охочее и Мелеховка Нововодолажского района Харьковской области.

Напомним, что пожар начался 4 сентября и на его тушение спасателям понадобилось более 3-х суток.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  масштабный пожар, лес, харьков, ликвидирован
 
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