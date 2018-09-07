Под Харьковом ликвидирован пожар, с которым боролись три дня (ФОТО, ВИДЕО)

Потушен огонь, охвативший леса возле села Охочее.
Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня в 18:00 спасатели полностью ликвидировали пожар на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза вблизи сел Охочее и Мелеховка Нововодолажского района Харьковской области.
Напомним, что пожар начался 4 сентября и на его тушение спасателям понадобилось более 3-х суток.
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