08.09.2018 09:40

Харьковская область: спасатели ликвидировали пожар в Красноградском лесничестве (ОБНОВЛЕНО ФОТО)

Спасатели окончательно ликвидировали пожар, при тушении которого был утерян вертолет ГСЧС.



//kharkiv.dsns.gov.ua

пожар в лесничестве

С начала сентября в регионе произошло 12 лесных пожаров. Самые масштабные - в Волчанском, Нововодолажском, Змиевском, Красноградском районах. Пожар в Волчанском районе произошла на территории лесничества вблизи села Гатище, где огонь вплотную приблизился к населенному пункту, но благодаря профессиональным действиям спасателей его смогли отсечь. Эвакуационных мероприятий не проводили. Не принимали решения об эвакуации при пожарах ни в Змиевском, ни в Нововодолажском, ни в Красноградском районах области.

6 сентября в 1 4 : 18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино.

По прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения ДСНС стало известно, что горит 5 га низового 2 га верхового хвойного леса. Огонь подошел вплотную к жилищным постройкам и охватил 1 жилой и 1 нежилой дом. Из-за сухой и ветреной погоды существовала угроза дальнейшего распространения пожара по жилищному сектору.

Было перемещено около ста человек в километровое расстояние от пожара. К концу дня люди вернулись в дома. В результате пожара сгорела одноэтажное здание и сарай, а также двухэтажный дом барачного типа. Решается вопрос о восстановлении жилья

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 35 человек личного состава ДСНС, 4 трактора и 15 человек от лесничества и 15 единиц приспособленной для целей пожаротушения техники с предприятий Красноградского района.

Кроме того, пожарный самолет АН-32 совершил 2 сбросы воды в очаг пожара.

В тушении лесного пожара также принимал участие и вертолет МИ-8 ДСНС, который совершил аварийную посадку. Экипаж не пострадал.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 18:30 6 сентября пожар удалось локализовать и отвести угрозу жилым помещением.Эвакуация населения не проводилась.

В 06:30 8 сентября пожар удалось ликвидировать. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.