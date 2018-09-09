09.09.2018 09:01

В Харькове выявлена очередная группа нелегальных мигрантов

В рамках отработки города работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили 30 иностранцев, находившихся на территории Украины с нарушениями миграционного законодательства.



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нелегальные мигранты

Полицейские совместно с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове.

Сотрудниками Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области в отношении иностранцев составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страну происхождения.