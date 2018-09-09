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09.09.2018  13:20   

Страстная романтика закончилась поножовщиной

В Харьковском районе женщина нанесла ножевое ранение сожителю


Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Фото с места преступления

В Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу в городе Мерефа 28-летнего местного жителя с проникающим ранением грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили в совершении правонарушения 25-летнюю сожительницу пострадавшего. По словам соседей полицейские выяснили, что мужчина и женщина часто ссорились. Накануне события в них находились гости и они употребляли алкоголь. Во время очередного выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла сожителю удар в область грудной клетки.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В настоящее время злоумышленница задержана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, нож, харьков, полиция, сожительница, ранение
 
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