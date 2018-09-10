10.09.2018 09:25

Пожарный вертолет МИ-8 забрали с места аварийной посадки возле села Натальино Красноградского района

Напомним, вертолет совершил аварийную посадку около 16:30 6 сентября. Это произошло в камышах у реки у села Натальино. Экипаж не пострадал.



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вертолет МЧС

Вертолет сбрасывал воду на очаги пожара в Красноградском лесничестве. Загорелся около 14 часов 6 сентября. Занялись 5 га низового и 2 га верхового хвойного леса. Позже огонь перекинулся на дома на окраине села. В 18:30 распространения огня остановили. Потушили пожар в 6:30 8 сентября.

Инцидент с пожарным вертолетом в Красноградском районе расследует областная прокуратура. Об этом рассказала Ольга Дутова, представитель прокуратуры Харьковской области. Уголовное производство открыли по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта». Это - до 3 лет ограничения свободы.

7 сентября в Наталино начала работать бригада технической службы ДСНС. Ее рабочие разобрали вертолет и слили керосин.

Фото Дмитрий Третяк