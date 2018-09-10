Главная Новости Криминал и происшествия На прошлой неделе спасатели Харьковщины потушили 763 пожара – 3 человека погибли
10.09.2018  10:55   

На прошлой неделе спасатели Харьковщины потушили 763 пожара – 3 человека погибли

На прошлой неделе, с 03 по 10 сентября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.


// vesti-ukr.com
тушение пожара

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 1024 раза выезжали по сигналу тревоги. Из них 763 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 15 выездов, дежурства - 12 выездов, 212 - другие выезды.

С 763 пожаров, 617 - произошли в природных экосистемах, из них 19 в лесных массивах.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 4 получили травмы. Из опасных зон пожарные эвакуировали 3 человека.

В результате чрезвычайных событий погибли 2 человека.

Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 12 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 17 взрывоопасных предметов, среди которых: 6 артснарядов, 10 минометных мин и 1 граната.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, ликвидация, харьков, дежурство
 
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