На прошлой неделе спасатели Харьковщины потушили 763 пожара – 3 человека погибли

На прошлой неделе, с 03 по 10 сентября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 1024 раза выезжали по сигналу тревоги. Из них 763 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 15 выездов, дежурства - 12 выездов, 212 - другие выезды.
С 763 пожаров, 617 - произошли в природных экосистемах, из них 19 в лесных массивах.
В результате пожаров погибли 3 человека, еще 4 получили травмы. Из опасных зон пожарные эвакуировали 3 человека.
В результате чрезвычайных событий погибли 2 человека.
Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 12 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 17 взрывоопасных предметов, среди которых: 6 артснарядов, 10 минометных мин и 1 граната.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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