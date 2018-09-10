10.09.2018 12:14

Задержан преступник, ограбивший кассу лотереи

Преступление произошло в Московском районе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Московский отдел обратилась 19-летняя оператор лотереи.

Девушка рассказала, что около 07:00 в павильон забежал неизвестный мужчина и угромая ножом, завладел деньгами из кассы на сумму более 3,5 тысяч гривен.

После этого он скрылся с места происшествия.

Потерпевшая описала полицейским портрет и особые приметы злоумышленника.



По словам начальника Московского отдела полиции Евгения Драки, в ходе отработки территории района оперативники подразделения задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время он находится под стражей.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Досудебное расследование продолжается.