Задержан преступник, ограбивший кассу лотереи

Преступление произошло в Московском районе.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Московский отдел обратилась 19-летняя оператор лотереи.
Девушка рассказала, что около 07:00 в павильон забежал неизвестный мужчина и угромая ножом, завладел деньгами из кассы на сумму более 3,5 тысяч гривен.
После этого он скрылся с места происшествия.
Потерпевшая описала полицейским портрет и особые приметы злоумышленника.
По словам начальника Московского отдела полиции Евгения Драки, в ходе отработки территории района оперативники подразделения задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время он находится под стражей.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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