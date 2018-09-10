Главная Новости Криминал и происшествия Задержан преступник, ограбивший кассу лотереи
10.09.2018  12:14   

Задержан преступник, ограбивший кассу лотереи

Преступление произошло в Московском районе.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Московский отдел обратилась 19-летняя оператор лотереи.

Девушка рассказала, что около 07:00 в павильон забежал неизвестный мужчина и угромая ножом, завладел деньгами из кассы на сумму более 3,5 тысяч гривен.

После этого он скрылся с места происшествия.

Потерпевшая описала полицейским  портрет и особые приметы злоумышленника.

По словам начальника Московского отдела полиции Евгения Драки, в ходе отработки территории района оперативники подразделения задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время он находится под стражей.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбил лотерею, харьков, касса
 
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