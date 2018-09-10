В Харькове пропал 80-летний дедушка, страдающий расстройством памяти (ФОТО)

10.09.2018 12:41

В Немышлянском районе пятый день разыскивают пожилого мужчину.

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение 80-летнего Бориса Шапченко, который 5 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в синие спортивные штаны с белыми полосами, рубашку и домашние тапочки.

Мужчина болеет расстройства памяти, неоднократно оставлял дом.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции или по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.