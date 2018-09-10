В Харькове пропал 80-летний дедушка, страдающий расстройством памяти (ФОТО)

В Немышлянском районе пятый день разыскивают пожилого мужчину.
Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение 80-летнего Бориса Шапченко, который 5 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, волосы седые.
Был одет в синие спортивные штаны с белыми полосами, рубашку и домашние тапочки.
Мужчина болеет расстройства памяти, неоднократно оставлял дом.
Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции или по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/uvaga-rozshukujetsya-boris-shapchenko/
Как сообщает ГУ Наполиции, сотрудники Немышлянского отдела устанавливают местонахождение 80-летнего Бориса Шапченко.
Пожилой мужчина ушел из дома 5 сентября и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, волосы седые.
Был одет в синие спортивные штаны с белыми полосами, рубашку и домашние тапочки.
Мужчина болеет расстройства памяти, неоднократно оставлял дом.
Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции или по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.
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