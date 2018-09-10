Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропал 80-летний дедушка, страдающий расстройством памяти (ФОТО)
10.09.2018  12:41   

В Харькове пропал 80-летний дедушка, страдающий расстройством памяти (ФОТО)

В Немышлянском районе пятый день разыскивают пожилого мужчину.


//hk.npu.gov.ua

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение 80-летнего Бориса Шапченко, который 5 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в синие спортивные штаны с белыми полосами, рубашку и домашние тапочки.

Мужчина болеет расстройства памяти, неоднократно оставлял дом.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции или по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/uvaga-rozshukujetsya-boris-shapchenko/

Как сообщает ГУ Наполиции, сотрудники Немышлянского отдела устанавливают местонахождение 80-летнего Бориса Шапченко.

Пожилой мужчина  ушел из дома 5 сентября и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в синие спортивные штаны с белыми полосами, рубашку и домашние тапочки.

Мужчина болеет расстройства памяти, неоднократно оставлял дом.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции или по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал мужчина, харьков, расстройство памяти
 
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