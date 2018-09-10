Любитель срывать цепочки с шей бабушек попал в руки закона

Преступление произошло на улице Мохначанской.
Злоумышленником оказался 38-летний житель Индустриального района.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчина среди бела дня на улице Мохначанской напал на пожилого человека. Он сорвал с шеи 70-летней женщины золотую цепочку и скрылся. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, которые проводили отработку района.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-na-vuliczi-zirvav-iz-shiji-zhinki-zolotij-lanczyuzhok/
Как сообщает начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, мужчина средь бела дня на Мохначанской улице напал на пожилого человека.
Он сорвал с шеи 70-летней женщины золотую цепочку и скрылся.
Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, которые проводили отработку района.
Им оказался 38-летний житель Индустриального района.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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