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10.09.2018  13:16   

Любитель срывать цепочки с шей бабушек попал в руки закона

Преступление произошло на улице Мохначанской.


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Злоумышленником оказался 38-летний житель Индустриального района.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчина среди бела дня на улице Мохначанской напал на пожилого человека. Он сорвал с шеи 70-летней женщины золотую цепочку и скрылся. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, которые проводили отработку района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-na-vuliczi-zirvav-iz-shiji-zhinki-zolotij-lanczyuzhok/

Как сообщает начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, мужчина средь бела дня на Мохначанской улице напал на пожилого человека.

Он сорвал с шеи 70-летней женщины золотую цепочку и скрылся.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, которые проводили отработку района.

Им оказался 38-летний житель Индустриального района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, харьков, сорвал цепочку, бабушка
 
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