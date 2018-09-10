Любитель срывать цепочки с шей бабушек попал в руки закона

10.09.2018 13:16

Преступление произошло на улице Мохначанской.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Индустриального района.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчина среди бела дня на улице Мохначанской напал на пожилого человека. Он сорвал с шеи 70-летней женщины золотую цепочку и скрылся. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, которые проводили отработку района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.