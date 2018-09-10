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10.09.2018  13:47   

Неадекватный харьковчанин дождался своей смерти на рельсах

Сидевший на путях мужчина погиб под колесами состава.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня, 10 сентября, около 04.30.

33-летний мужчина сидел на железнодорожных путях и на предупреждающие сигналы машиниста локомотива не реагировал.

В результате происшествия мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  попал под поезд, харьков, смерть, сидел на рельсах
 
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