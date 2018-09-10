Неадекватный харьковчанин дождался своей смерти на рельсах

Сидевший на путях мужчина погиб под колесами состава.
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня, 10 сентября, около 04.30.
33-летний мужчина сидел на железнодорожных путях и на предупреждающие сигналы машиниста локомотива не реагировал.
В результате происшествия мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства устанавливаются.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
влажн.:
давл.:
ветер: