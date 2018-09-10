10.09.2018 13:47

Убийство на Клочковской: жестокая расправа из-за телефона и ноутбука (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские оперативно задержали мужчину и женщину, которые палкой, веревкой и ножом убили старого знакомого .



//hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, информация о том, что в квартире дома по улице Клочковской обнаружено тело 42-летнего хозяина, поступила в Шевченковский отдел 6 сентября около 19.00.

Погибшего обнаружила время от времени навещавшая его родственница.

По словам женщины, мужчина злоупотреблял спиртным и перебивался временными заработками.



В течение суток оперативниками Шевченковского отдела полиции были установлены личности подозреваемых в убийстве. Ими оказались местные жители, 30-летний мужчина и 20-летняя женщина. Во время следственных действий полицейские установили, что мужчины раньше вместе работали и жили в одном доме.



"В тот вечер возле дома на улице Клочковской между погибшим и задержанными произошел конфликт, - рассказал и.о. начальника Шевченковского ОП Эдуард Коваленко, - Злоумышленники находились навеселе и решили, что потерпевший украл у них телефон. После спора вся компания пошла в квартиру жертвы, чтобы убедиться в отсутствии телефона. Попав в помещение, женщина начала бить владельца палкой по голове и туловищу. К ней присоединился мужчина, который схватил веревку и набросил на шею хозяина. После того, как хозяин перестал подавать признаки жизни, злоумышленница схватила нож и ударила бесчувственное тело в грудную клетку. Прихватив чужой ноутбук, правонарушители покинули квартиру. Технику они продали, после чего продолжили распивать алкоголь".



В настоящее время все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит пожизненное заключение.

Следственные действия продолжаются.