10.09.2018 14:46

Кусают все: за сутки на мужчинах, женщинах и детях жестоко отметились зубами собаки и... конь

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итоги суток.



//facebook

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф домашние животные вновь покусали людей.

При этом к уже привычным собакам и кошкам добавились еще и лошади.

За минувшие сутки в службу экстренной медицинской помощи было 4 обращения по поводу укусов от домашних животных:

С утра, в 10:01, поступил вызов на улицу Клочковскую, 199В, в квартиру 100, к 58-летней женщине по поводу раны от укуса собственной овчаркой на левой кисти. Женщина госпитализирована в травмпункт № 26.

Днем, в 13:32, поступил вызов в пгт. Эсхар в частный дом на улице Островского, 17 к 36-летнему мужчине, которого в верхнюю треть правого плеча укусил соседский конь. Мужчина госпитализирован в Чугуевскую центральную районную больницу.

Вечером - в 19:14 и 19:16 - медиков вызвали к двум соседским девочкам - 6-ти и 7-ми летним девочкам на Новопоселковой улице, 12 и 13. Младшую в правое бедро и голень, а старшую в правую ягодицу укусила соседская овчарка. Вторая малышка также получила травму правой голени и левого плеча. Девочек госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1 и Городскую клиническую больницу №17.