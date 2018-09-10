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10.09.2018  14:46   

Кусают все: за сутки на мужчинах, женщинах и детях жестоко отметились зубами собаки и... конь

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итоги суток.


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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф домашние животные вновь покусали  людей.

При этом к уже привычным собакам и кошкам добавились еще и лошади. 

За минувшие сутки в службу экстренной медицинской помощи было 4 обращения по поводу укусов от домашних животных:

С утра, в 10:01,  поступил вызов на улицу  Клочковскую, 199В, в квартиру 100, к 58-летней  женщине по поводу раны от укуса собственной овчаркой на левой кисти. Женщина госпитализирована в травмпункт № 26.

Днем, в 13:32, поступил вызов в пгт.  Эсхар в частный дом на улице  Островского, 17 к 36-летнему мужчине, которого в верхнюю треть правого плеча укусил соседский конь. Мужчина госпитализирован в Чугуевскую центральную районную больницу.

Вечером - в 19:14 и 19:16 - медиков вызвали к двум соседским девочкам - 6-ти и 7-ми летним девочкам на Новопоселковой улице, 12 и 13. Младшую в правое бедро и голень, а старшую в правую ягодицу укусила соседская овчарка. Вторая малышка также получила травму правой голени и левого плеча. Девочек госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1 и Городскую клиническую больницу №17.

Тэги:  укусы, харьков, собаки, укусил конь
 
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