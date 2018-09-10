Кусают все: за сутки на мужчинах, женщинах и детях жестоко отметились зубами собаки и... конь

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итоги суток.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф домашние животные вновь покусали людей.
При этом к уже привычным собакам и кошкам добавились еще и лошади.
За минувшие сутки в службу экстренной медицинской помощи было 4 обращения по поводу укусов от домашних животных:
С утра, в 10:01, поступил вызов на улицу Клочковскую, 199В, в квартиру 100, к 58-летней женщине по поводу раны от укуса собственной овчаркой на левой кисти. Женщина госпитализирована в травмпункт № 26.
Днем, в 13:32, поступил вызов в пгт. Эсхар в частный дом на улице Островского, 17 к 36-летнему мужчине, которого в верхнюю треть правого плеча укусил соседский конь. Мужчина госпитализирован в Чугуевскую центральную районную больницу.
Вечером - в 19:14 и 19:16 - медиков вызвали к двум соседским девочкам - 6-ти и 7-ми летним девочкам на Новопоселковой улице, 12 и 13. Младшую в правое бедро и голень, а старшую в правую ягодицу укусила соседская овчарка. Вторая малышка также получила травму правой голени и левого плеча. Девочек госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1 и Городскую клиническую больницу №17.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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